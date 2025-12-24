Antonio Medugno querela Alfonso Signorini per violenza sessuale ed estorsione | L’inchiesta di Falsissimo? Ci sono anche altri elementi

Ora è nero su bianco. L’ex concorrente del Grande Fratello, Antonio Medugno, ha depositato la querela contro Alfonso Signorini con le accuse di violenza sessuale ed estorsione. Assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, Medugno sollecita, inoltre, i magistrati a valutare «l’eventuale sussistenza di ulteriori reati e la possibile individuazione di ulteriori responsabili». I legali riferiscono, inoltre, che « sono emersi elementi ulteriori rispetto a quelli già resi pubblici dall’ex concorrente nelle sue precedenti dichiarazioni al canale di Fabrizio Corona, Falsissimo. Secondo quanto riferito dalla difesa, Medugno trascorrerà i prossimi giorni in famiglia e ha voluto ringraziare «il nuovo manager Fabio Baglivo e il proprio team difensivo ». 🔗 Leggi su Open.online

