Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini per violenza sessuale ed estorsione | L’inchiesta di Falsissimo? Ci sono anche altri elementi

Ora è nero su bianco. L’ex concorrente del Grande Fratello, Antonio Medugno, ha depositato la quereladenuncia contro Alfonso Signorini con le accuse di violenza sessuale ed estorsione. Assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, Medugno sollecita, inoltre, i magistrati a valutare «l’eventuale sussistenza di ulteriori reati e la possibile individuazione di ulteriori responsabili». I legali riferiscono, inoltre, che « sono emersi elementi ulteriori rispetto a quelli già resi pubblici dall’ex concorrente nelle sue precedenti dichiarazioni al canale di Fabrizio Corona, Falsissimo. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Antonio Medugno querela Alfonso Signorini per violenza sessuale ed estorsione: «L’inchiesta di Falsissimo? Ci sono anche altri elementi»

Leggi anche: L’ex GF Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini. Le accuse: violenza sessuale ed estorsione

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini per tentata estorsione e violenza sessuale, rivelazione di Corona; Fabrizio Corona interrogato: Se prendono il cellulare a Signorini trovano Sodoma e Gomorra; Falsissimo, Antonio Medugno annuncia una denuncia a Signorini per stupro; Falsissimo, Corona rivela agli abbonati: Medugno ha denunciato Signorini per violenza sessuale.

L’ex GF Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini. Le accuse: violenza sessuale ed estorsione - Il modello aveva raccontato di presunte attenzioni nei suoi confronti da parte del conduttore tv nella trasmissione “Falsissimo” di ... msn.com