Tempo di lettura: 4 minuti “Antonia, Paupisi ti aspetta”. È questa la frase impressa sullo striscione che accoglieva tutti all’ingresso dello spazio trasformato, per una sera, in un vero e proprio ristorante. Qui si è svolta la cena solidale a favore di Antonia e Mario Ocone, organizzata dall’associazione Il Sogno in collaborazione con il Comune di Paupisi e la Pro Loco. Una serata intensa ed emozionante, una serata di comunità e di profonda umanità. Tutti intorno a Mario, che ha salutato, abbracciato e guardato negli occhi uno ad uno coloro che erano lì per lui e per la sorella. “Una serata – ha detto il primo cittadino nel suo saluto – che mi rende ancora più orgoglioso e fiero di essere il sindaco di questa comunità”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Antonia, Paupisi ti aspetta”: una comunità unita nella cena solidale

Leggi anche: Paupisi si unisce per Antonia e Mario, una cena solidale per sostenere i due giovani

Leggi anche: Strage di Paupisi, ‘Il Sogno’ organizza una cena solidale per sostenere Antonia e Mario Ocone

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Strage di Paupisi, Antonia si risveglia: «Parte la riabilitazione» - Nella mattinata di ieri, Antonia Ocone, la 17enne di Paupisi, colpita violentemente al capo dal padre Salvatore, attualmente recluso nel carcere di Capodimonte, è stata trasferita dall'unità complessa ... ilmattino.it

Strage di Paupisi, la 17enne Antonia Ocone è sveglia e respira in autonomia - Nella mattinata di oggi, Antonia Ocone, la 17enne di Paupisi, colpita violentemente al capo dal padre Salvatore, attualmente recluso al carcere di Capodimonte, è stata trasferita dall'unità complessa ... ilmattino.it

Strage di Paupisi, Antonia Ocone è sveglia e respira da sola: la 16enne ha lasciato la Terapia Intensiva - La ragazza, ridotta in fin di vita dal padre, che ha ucciso la mamma e il fratello a Paupisi, nella provincia di Benevento, si è svegliata dal coma e respira autonomamente. fanpage.it

LabTv. . La comunità di Paupisi si stringe intorno a Mario e Antonia Ocone con una cena solidale già sold-out, in programma il 20 dicembre, mentre per Salvatore Ocone è prevista una nuova perizia psichiatrica dopo la strage che ha colpito la famiglia. - facebook.com facebook