Antitrust | Meta sospenda clausole su IA
12.43 Meta deve sospendere le condizioni contrattuali che di fatto escludono da Whatsapp l'intelligenza artificiale dei concorrenti. Lo ha deciso l'Antitrust, nella nuova tappa di un'istruttoria per presunto abuso di posizione dominante. Meta ha integrato il chatbot Meta AI in posizione preminente rispetto alle imprese concorrenti,che da gennaio 2026 saranno del tutto escluse da Whatsapp Business,dice l'Antitrust,con rischi di "danno grave e irreparabile" al mercato mentre si indaga. Meta: "Decisione infondata. Faremo ricorso". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
