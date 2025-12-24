Antitrust | Meta sospenda clausole su IA

12.43 Meta deve sospendere le condizioni contrattuali che di fatto escludono da Whatsapp l'intelligenza artificiale dei concorrenti. Lo ha deciso l'Antitrust, nella nuova tappa di un'istruttoria per presunto abuso di posizione dominante. Meta ha integrato il chatbot Meta AI in posizione preminente rispetto alle imprese concorrenti,che da gennaio 2026 saranno del tutto escluse da Whatsapp Business,dice l'Antitrust,con rischi di "danno grave e irreparabile" al mercato mentre si indaga. Meta: "Decisione infondata. Faremo ricorso". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: WhatsApp, l’Antitrust: “Meta sospenda l’esclusione Chatbot IA ai concorrenti”. La reazione: “Decisione infondata”

Leggi anche: Antitrust: Meta sospenda le condizioni che escludono i chatbot Ai concorrenti da Whatsapp

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Whatsapp apra la sua AI ai Chatbot concorrenti: l’ordine dell’antitrust italiana. Meta: faremo ricorso; WhatsApp è nel mirino dei russi: app rallentata e minaccia di ban; Addio a Vince Zampella, l’uomo dietro a COD che ha cambiato per sempre gli FPS.

Meta sotto pressione: l’Antitrust frena Meta AI su WhatsApp | Risposta - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha imposto una misura cautelare nei confronti di Meta Platforms Inc. hdblog.it