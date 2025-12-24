Antitrust impone a Meta sospensione condizioni che escludono concorrenti da AI WhatsApp
(Adnkronos) – L'Antitrust ha adottato la misura cautelare nei confronti di Meta. L’istruttoria era stata avviata a luglio 2025 per presunto abuso di posizione dominante in violazione dell’articolo 102 TFUE perché la società ha integrato il servizio Meta AI nell’app di messaggistica WhatsApp, in posizione preminente rispetto ai servizi dei concorrenti. Il procedimento è stato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Antitrust: Meta sospenda le condizioni che escludono i chatbot Ai concorrenti da Whatsapp
Leggi anche: L’Antitrust: Meta smetta di escludere da WhatsApp i chatbot AI concorrenti. Il gruppo annuncia ricorso
Antitrust impone a Meta stop esclusione concorrenti da AI WhatsApp; Antitrust | Meta sospenda le condizioni che escludono i chatbot Ai concorrenti da Whatsapp; Antitrust contro Meta: stop alle nuove regole su WhatsApp.
Antitrust impone a Meta sospensione condizioni che escludono concorrenti da AI WhatsApp - Leggi su Sky TG24 l'articolo Antitrust impone a Meta sospensione condizioni che escludono concorrenti da AI WhatsApp ... tg24.sky.it
Antitrust blocca Meta AI su WhatsApp: sospese le clausole che escludono i chatbot concorrenti - L’Agcm adotta la misura cautelare nei confronti della società: rischio abuso di posizione dominante. milanofinanza.it
L'Antitrust italiana: Meta deve aprire WhatsApp ai chatbot concorrenti - La misura cautelare chiede la sospensione delle condizioni che escludono sistemi di intelligenza artificiale generativa concorrenti a Meta AI. msn.com
L’intervento dell’Autorità chiede azioni più trasparenti e impone ai costruttori di superare le indicazioni dei valori teorici di omologazione, spesso distanti dalle prestazioni reali su strada ow.ly/elk850XMRHQ #auto #Antitrust x.com
AUTO ELETTRICHE. L’ANTITRUST IMPONE CHIAREZZA SU AUTONOMIA REALE E BATTERIE: UN “FAR WEST Chiusa l’istruttoria dell’Autorità garante: impegni vincolanti per Stellantis, Tesla, Byd e Volkswagen su informazioni trasparenti per i consumatori. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.