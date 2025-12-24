Animali e Capodanno | le indicazioni degli esperti per ridurre stress e rischi

Con l'arrivo delle festività natalizie tornano anche botti e fuochi d'artificio, una pratica che continua a rappresentare un serio pericolo per il benessere degli animali domestici. Rumori improvvisi e intensi possono infatti scatenare paura, ansia e reazioni di fuga in cani e gatti, con il rischio di ferimenti o smarrimenti. Per questo il Dipartimento veterinario di Ats Brianza richiama l'attenzione dei proprietari, fornendo una serie di indicazioni utili per proteggere gli animali durante Natale e Capodanno. La raccomandazione principale è evitare che cani e gatti vengano esposti ai luoghi in cui vengono esplosi petardi, privilegiando ambienti chiusi, tranquilli e protetti.

"Botti, stress e terrore: per i cani e gli animali domestici le festività cono cariche di stress. Non è solo la notte di Capodanno: i problemi non vanno sottovalutati" - Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e, soprattutto, di Capodanno, torna puntuale un problema che coinvolge migliaia di animali domestici: la paura dei botti e dei petardi. ildolomiti.it

Botti e fuochi d’artificio per Natale e Capodanno: ecco come proteggere gli animali domestici - Tra Natale e Capodanno, infatti, si rinnova una consuetudine che comporta rischi non solo per le persone, ma anche gravi conseguenze sul benessere di cani e gatti. msn.com

Ordinanze comunali contro i botti di Capodanno, arriva la richiesta del Wwf per arginare i traumi agli animali sia domestici che selvatici - facebook.com facebook

Niente fuochi d’artificio a Capri per Capodanno: "Tuteliamo persone fragili e animali" x.com

