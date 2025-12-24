Animali e botti | perché ho smesso di sparare i fuochi d'artificio a Capodanno

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un Capodanno di molti anni fa ho assistito agli effetti dei botti su un cane e da allora in poi ho capito quello che ancora bisogna rimarcare: sono migliaia gli animali che muoiono e tantissime le specie che subiscono ferite e stress da un'usanza che stenta a diventare un ricordo del passato. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

