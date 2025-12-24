Animali e botti | perché ho smesso di sparare i fuochi d'artificio a Capodanno

Durante un Capodanno di molti anni fa ho assistito agli effetti dei botti su un cane e da allora in poi ho capito quello che ancora bisogna rimarcare: sono migliaia gli animali che muoiono e tantissime le specie che subiscono ferite e stress da un'usanza che stenta a diventare un ricordo del passato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

AMBIENTE “Ogni anno in Italia migliaia di animali muoiono a causa dei botti di fine anno", sottolinea il WWF che torna a chiedere lo stop ai fuochi d'artificio. WWF Italia - facebook.com facebook

Animali, persone e ambiente: tutte vittime dei botti durante il Capodanno! Un impatto enorme e devastante al quale #LAV vuole mettere con un divieto nazionale! Ne parla nell'intervista Alessandra Ferrari, responsabile Area Animali Familiari x.com