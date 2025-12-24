Animali | attenzione ai pericoli natalizi

Il conto alla rovescia ormai è partito da qualche giorno e per arrivare preparati alla festa più amata dell’anno, l’Ente Nazionale Protezione Animali ha pensato uno speciale “calendario dell’avvento” con 24 consigli per un Natale a dimensione di Pet. Ogni giorno dal 1 al 24 dicembre sui canali. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Animali: attenzione ai pericoli natalizi Leggi anche: Pericoli invernali per gli animali, attenzione agli aghi di pino Leggi anche: Inter Cremonese, Chivu manda un messaggio ai suoi per alzare l’asticella dell’attenzione: ecco i pericoli maggiori per domani Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Attenzione ai pericoli natalizi per i nostri amici a 4 zampe; Cibo, decorazioni e regali: festeggiare con gli animali; Cani, a cosa fare attenzione quando bevono in inverno; Cani e Natale cosa fare e cosa non fare perché anche per lui sia una vera festa. Lievito, aglio, cipolla e addobbi natalizi: 'pericoli invisibili' per gli amici a quatto zampe. I consigli dell'esperta per non rovinarsi le feste - La dottoressa Roberta Durante della Farmacia veterinaria Montanari spiega come prevenire i pericoli più comuni e godersi le feste in serenità con i propri pet ... cesenatoday.it

Stella di Natale, quando la bellezza inganna: perché è pericolosa per cani e gatti - La Stella di Natale è un simbolo e non passa mai di moda, tuttavia può rappresentare un pericolo per cani e gatti. dilei.it

Vigilia di Natale, la notte in cui gli animali parlano: l’affascinante leggenda (che ha anche un fondo di verità) - Vigilia di Natale, la notte in cui gli animali parlano: l'affascinante leggenda (che ha anche un fondo di verità) ... greenme.it

Latest Adventure Movie: Cannibal Territory Invaded, Mercenaries Hunted Down

A Natale fai massima attenzione a cosa mangiano i tuoi animali domestici tra cenoni ed ospiti in casa, evitiamo di rovinare i giorni di festa che verranno! #cane #gatto #dog #cat #pet #pets #vet #veterinario #veterinarioadomicilio #medicoveterinario #veter - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.