La seconda giornata del Gruppo B di Coppa d’Africa 2025 vede Angola e Zimbabwe affrontarsi, entrambe con l’obiettivo di ottenere una vittoria dopo le sconfitte iniziali. La partita rappresenta un momento importante per le due nazionali nel percorso verso la qualificazione. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.

Gara valida per la seconda giornata del Gruppo B di Coppa d’Africa 2025. Dopo aver perso all’esordio, le due Nazionali hanno bisogno assolutamente di una vittoria per rilanciarsi in ottica qualificazione. Angola-Zimbawe si giocherà venerdì 26 dicembre 2025 alle ore 13.30 presso lo stadio Marrakesch. ANGOLA-ZIMBAWE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’Angola può contare su una serie di giocatori che militano nel campionato italiano che possono imporsi in Coppa d’Africa. Tra questi spiccano il centroavanti del Pisa, Nzola, l’esterno d’attacco Luvumbo e il difensore del Gaspar, rispettivamente del Cagliari e del Lecce. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Angola-Zimbawe, seconda giornata-Gruppo B-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Egitto-Zimbawe, prima giornata-Gruppo B-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Sudafrica-Angola, prima giornata-Gruppo B-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Daka fa impazzire lo Zambia ma rischia di farsi molto male esultando: cosa è successo; Coppa d'Africa, quando si gioca: le date, i gironi «gli italiani» e dove vederla in tv; Cagliari | Ko per Luvumbo al debutto in Coppa d’Africa, panchina per Liteta; Coppa d'Africa, Salah e Marmoush e l'Egitto va. Vola il Sudafrica, pareggio tra Mali e Zambia.

Seconda giornata di Serie A, crescono gli ascolti su Dazn - Il turno su Dazn si chiude con un aumento del 10% rispetto alla stessa giornata disputata la scorsa stagione, che aveva totalizzato 3. ansa.it

#Cagliari L' #Angola di Zito #Luvumbo cede al #SudAfrica nella seconda giornata della #CoppadAfrica: panchina per #Liteta nel buon pari dello #Zambia x.com

Cagliari L'Angola di Zito Luvumbo cede al Sud Africa nella seconda giornata della Coppa d'Africa: panchina per Liteta nel buon pari dello Zambia - facebook.com facebook