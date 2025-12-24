Angela Piaf porta la Magia del Natale a San Giovanni Rotondo
L’incantevole voce di Angela Piaf porta la magia del Natale a San Giovanni Rotondo. L’appuntamento con il progetto che vede la direzione artistica di Micky Sepalone e che sta facendo sognare le più belle piazze di Capitanata (e non solo) è per venerdì 26 dicembre alle 18 in piazza dei Martiri.In. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Angela Piaf porta a Foggia la magia del Natale
Leggi anche: A Biccari appuntamento con Angela Piaf e la ‘Magia del Natale’
Angela Piaf porta a Foggia la magia del Natale; Angela Piaf porta la magia del Natale a Foggia; San Martino in Pensilis si accende con la “Magia del Natale” e la voce incantevole di Angela Piaf; «Angela Piaf e la Magia del Natale».
Angela Piaf porta a Foggia la magia del Natale - Il tour firmato Micky Sepalone, porterà nel capoluogo dauno l’incantevole voce di Angela Piaf per dare ... foggiatoday.it
NATALE Angela Piaf porta la magia del Natale a Foggia - Farà tappa a Foggia il progetto artistico e culturale “Angela Piaf e la Magia del Natale”, ideato e diretto da Micky Sepalone ... statoquotidiano.it
Angela Piaf e la Magia del Natale fanno tappa a Rodi Garganico - Il progetto artistico e culturale ‘Angela Piaf e la Magia del Natale’ continua il suo tour in Capitanata e questa volta arriva a Rodi Garganico. foggiatoday.it
Angela Piaf e la magia del Natale sbarcano a Foggia. StatoQuotidiano.it #angelapiaf Stato Quotidiano Forum - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.