Ancora disordini vicino alla stazione 21enne prende a calci gli agenti della polizia | scatta l' arresto
Nella giornata di martedì (23 dicembre) gli agenti della Questura di Ravenna hanno arrestato un uomo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il cittadino di nazionalità egiziana, 21enne, alla vista dell’auto di servizio impegnata nelle attività di intensificazione del controllo del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
