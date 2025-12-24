Ancona l’iniziativa al circolo di Pietralacroce

Racchette, palline e panettoni solidali. Al circolo di Pietralacroce c’è, fino al 4 gennaio, "Tennis sotto l’albero", torneo natalizio che unisce sport e solidarietà: parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Orizzonte Autonomia ETS, realtà marchigiana che da 12 anni lavora con bambini e ragazzi con disabilità motorie attraverso la Conductive Education. L’iniziativa nasce da un incontro spontaneo. "Uno dei nostri siblings, i fratelli e sorelle di bambini con disabilità, è proprio un giovane allievo della scuola tennis del circolo - racconta Giulia Fesce, presidente e fondatrice -. Scambiandoci idee e proposte è nata questa collaborazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

