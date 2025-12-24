Anche i carabinieri donano il sangue

I carabinieri della Compagnia di Assisi hanno partecipato a un’iniziativa di donazione del sangue in collaborazione con l’AVIS locale. L’evento testimonia l’impegno dell’Arma nel sostenere la comunità e promuovere valori di solidarietà e vicinanza. Questa iniziativa rappresenta un gesto concreto di attenzione verso i bisogni della collettività e rafforza il rapporto di fiducia tra forze dell’ordine e cittadini.

I carabinieri della Compagnia di Assisi hanno partecipato a un'iniziativa di donazione del sangue, realizzata in collaborazione con la locale sezione Associazione Volontari Italiani del Sangue ( Avis ): un modo ulteriore per confermare i valori di solidarietà e vicinanza alla comunità che contraddistinguono l'Arma. I militari, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza del territorio, hanno aderito all'evento promosso con il supporto dell'associazione di volontariato, contribuendo in modo concreto a un'attività fondamentale per il sistema sanitario e per i pazienti che necessitano di trasfusioni.

