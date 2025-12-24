Anche Assoesercenti contribuirà al pranzo di Natale organizzato da Sant' Egidio
Un Natale all’insegna della solidarietà, dell’accoglienza e della condivisione. Il 25 dicembre, giorno del Santo Natale, si terrà, come di consueto, il tradizionale pranzo di Natale allestito nella Chiesa di San Nicola in piazza Dante e organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio di Catania, che. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
