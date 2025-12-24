Amorim sfida lo United dopo l'infortunio di Bruno Fernandes | Molti giocatori devono farsi avanti

24 dic 2025

Il Manchester United blocca Mainoo dopo l'infortunio di Bruno Fernandes, Amorim è chiaro: "Sappiamo che non possiamo contare su un solo giocatore per tutto". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Amorim: «Mainoo si sta riprendendo dall’infortunio al polpaccio, tornerà più velocemente di Bruno Fernandes»

Leggi anche: Bruno Fernandes, dopo le accuse non sarebbe una sorpresa se lo United lo cacciasse in estate (Telegraph)

