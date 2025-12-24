Amorim | Mainoo si sta riprendendo dall’infortunio al polpaccio tornerà più velocemente di Bruno Fernandes

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro il Newcastle, Ruben Amorim ha parlato sia dell’infortunio di Bruno Fernandes sia di quello di Mainoo, noto obiettivo di mercato del Napoli. Ecco le parole di Amorim, riprese dal Guardian. Le parole di Amorim. Si legge sul Guardian: «È impossibile sostituire Bruno Fernandes, ma stamattina ho detto alla squadra di prendere la cosa positivamente. Se c’è qualcosa di positivo su questo, è che molti giocatori ora devono farsi avanti. Non è solo la creazione di gioco.  Ad ogni calcio piazzato è lui che organizza la squadra e questa è una buona occasione per tutti di farsi avanti e capire che non possiamo contare su un solo giocatore per tutto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Amorim: «Mainoo si sta riprendendo dall’infortunio al polpaccio, tornerà più velocemente di Bruno Fernandes»

