Altro che sushi in Giappone a Natale tutti mangiano pollo fritto | la storia di una tradizione nata da una pubblicità

Il Natale non è festa nazionale in Giappone e si stima che i cristiani giapponesi rappresentino circa l’uno per cento della popolazione. Nonostante questo dato, quasi tutti i giapponesi festeggiano il Natale e molti di loro lo fanno in un modo particolare: mangiando pollo fritto della catena di fast food Kentucky Fried Chicken, più nota come KFC, fondata dal “colonnello” Harland Sanders. La vigilia di Natale, e in misura minore il 23 e il 25 dicembre, i ristoranti KFC del Giappone sono letteralmente presi d’assalto. È difficile che chi non ha riservsto un tavolo per tempo possa trovare posto, tanto che l e prenotazioni vengono effettuate con settimane di anticipo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

