Altre restrizioni per i tifosi dell' Arezzo A Forlì soltanto i fidelizzati
Il 2025 si chiude con un’altra notizia dal retrogusto amaro per i tifosi amaranto. L’Osservatorio ha infatti inserito la partita di Forlì, in programma il prossimo 3 gennaio allo stadio Morgagni (ore 17.30) e valida per la prima giornata del girone di ritorno, tra quelle con profili di rischio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
