Altre 50 body cam agli assistenti alla clientela GTT | cosa riprenderanno le videocamere indossabili
Si amplia la copertura e il supporto agli operatori Gtt sul territorio con l’arrivo di 50 body cam, che si aggiungono a quelle già in dotazione nell’ambito del progetto di sperimentazione avviato a ottobre, volto a rafforzare la sicurezza del personale operativo e dei passeggeri. I dispositivi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Operatori Gtt dotati di bodycam, videocamere indossabili per la sicurezza di passeggeri e personale: cosa riprenderanno
Leggi anche: Scontro sulla sicurezza: "Body Cam alla locale in ritardo, Bologna affonda"
Body cam per la sicurezza degli assistenti GTT: aggiunti 50 nuovi dispositivi; Body cam per la sicurezza degli assistenti GTT: aggiunti 50 nuovi dispositivi.
Body cam per la sicurezza degli assistenti GTT: aggiunti 50 nuovi dispositivi - Possono essere attivati in situazioni di potenziale rischio per l’incolumità degli operatori o di terze persone ... torinoggi.it
Body cam negli ospedali più a rischio aggressioni: nel 2024 erano state quasi 5.700 in Lombardia - La Regione stanzia 400mila euro per oltre 500 body cam da destinare a sanitari e medici dei pronto soccorso più a rischio ... milanotoday.it
Bath and Body Works Italy. Giulio Cercato · Shoreline (Instrumental). Un’esplosione di profumi, colori e coccole per accompagnarti in ogni momento della giornata Dai must-have per il corpo agli indispensabili per la casa, c’è sempre qualcosa che fa innamo - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.