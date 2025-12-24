Altero Borghi la magia del teatro La passione del palco non ha età

Altero Borghi, figura di rilievo nel mondo del teatro, ci ricorda come la passione per il palco possa attraversare ogni età. Il suo lavoro dimostra che il teatro ha il potere di superare barriere come indifferenza, razzismo e violenza, offrendo uno spazio di apprendimento e riflessione. Un esempio di come l’arte possa contribuire a rendere il mondo più consapevole e aperto.

La magia del teatro arriva ovunque: passa sotto le porte dell’indifferenza, aggira razzismo e violenza, insegna ad imparare dalla vita. E un buon insegnante riesce sempre a modellare la sua arte, la vocazione, il professionismo con le esigenze di chi ha davanti. E’ il caso di Altero Borghi, lungo curriculum di regista, attore e produttore, che nella foto di Augusto Mattioli, che coglie benissimo l’attimo, ha di fronte gli "attori" della terza età, ospiti delle nostre Case di riposo, la Rsa Campansi, impegnati in spettacoli come "Il giardino del fiore misterioso" nel progetto "Fantasticare oltre l’età", progetto firmato dall’Asp di Siena con l’Associazione culturale Sobborghi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Altero Borghi, la magia del teatro. La passione del palco non ha età Leggi anche: La magia del Natale in Valtrebbia tra borghi, oratori e piazze, luci, presepi e comunità Leggi anche: La magia di Cenerentola al Teatro Nuovo con il Balletto nazionale del Teatro dell’Opera della Romania La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Altero Borghi, la magia del teatro. La passione del palco non ha età. Altero Borghi, la magia del teatro. La passione del palco non ha età - Non si è mai troppo vecchi finché si desidera sedurre e, soprattutto, finché si desidera essere sedotti. msn.com

Trattoria Belvedere di Rigoni a Borghi (FC). Atmosfere d'antan in questo luogo del ricordo. Che i Rigoni aprirono negli anni Sessanta. Sarete così ai piedi di San Giovanni in Galilea e a due passi da Sogliano al Rubicone. Dopodiché menù romagnolo e piatti c - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.