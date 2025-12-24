Le riflessioni di Alessandro Gnocchi sul sapere in crisi, pubblicate sul Giornale la scorsa domenica, all'indomani delle dimissioni di un insigne quanto pacato italianista dell'Università di Genova, Enrico Testa, possono essere il punto di partenza per alcune considerazioni sullo stato dell'università italiana. Non soltanto perché l'articolo evidenzia uno dei mali peggiori degli atenei odierni, la sua burocratizzazione, ma anche perché porta alla luce questioni spesso ignorate o sottovalutate. In effetti, l'avvento del "buroprofessore" si colloca in un quadro più generale e il sottoscritto, essendo stato presidente dell'Anvur (Agenzia di Valutazione dell'Università), è sicuramente chiamato se non a un ripensamento quanto meno a sviluppare qualche amara considerazione sulla degenerazione del sistema di valutazione su cui poggia l'intero sistema universitario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - All'università servono più spazi di libertà

Leggi anche: Università, Boccardelli (Luiss): "Servono nuove idee per sistema più efficiente e competitivo"

Leggi anche: Siglato il nuovo protocollo Rai-Corecom, Peria: "Spazi di libertà per i cittadini"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Israel vs Tonga: The Start-Up Nation vs The Friendly Islands

UniSì. Bare Up · Can't Stop. NO AI TAGLI AI FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO Noi lo abbiamo ribadito ieri fuori dall’aula del consiglio regionale lombardo. Servono finanziamenti strutturali da parte di regione Lombardia per finanziare le nostre università e - facebook.com facebook

#DanielaFumarola: “Altro punto dolente: la scuola, l’università e la ricerca, che chiedono ben altro sforzo. Servono risorse adeguate per i rinnovi contrattuali, servono assunzioni e stabilizzazioni, serve superare davvero il rallentamento del turnover. Serve capi x.com