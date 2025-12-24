All' università servono più spazi di libertà

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le riflessioni di Alessandro Gnocchi sul sapere in crisi, pubblicate sul Giornale la scorsa domenica, all'indomani delle dimissioni di un insigne quanto pacato italianista dell'Università di Genova, Enrico Testa, possono essere il punto di partenza per alcune considerazioni sullo stato dell'università italiana. Non soltanto perché l'articolo evidenzia uno dei mali peggiori degli atenei odierni, la sua burocratizzazione, ma anche perché porta alla luce questioni spesso ignorate o sottovalutate. In effetti, l'avvento del "buroprofessore" si colloca in un quadro più generale e il sottoscritto, essendo stato presidente dell'Anvur (Agenzia di Valutazione dell'Università), è sicuramente chiamato se non a un ripensamento quanto meno a sviluppare qualche amara considerazione sulla degenerazione del sistema di valutazione su cui poggia l'intero sistema universitario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

all universit224 servono pi249 spazi di libert224

© Ilgiornale.it - All'università servono più spazi di libertà

Leggi anche: Università, Boccardelli (Luiss): "Servono nuove idee per sistema più efficiente e competitivo"

Leggi anche: Siglato il nuovo protocollo Rai-Corecom, Peria: "Spazi di libertà per i cittadini"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Israel vs Tonga: The Start-Up Nation vs The Friendly Islands

Video Israel vs Tonga: The Start-Up Nation vs The Friendly Islands

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.