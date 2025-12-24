Allerta meteo a Natale vento e piene

14.00 Allerta arancione per la Vigilia di Natale e rischio frane e piene dei fiumi, soprattutto in collina e montagna nel Bolognese e in Romagna. Sulle coste rischio mareggiate. E il 25, giorno di Natale, è allerta rossa in pianura bolognese nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna. Vigilia di Natale con la Bora a Trieste con raffiche fino a 120 kmh. Neve in molti luoghi d'Italia, anche a bassa quota, e un Natale di pioggia e vento in altre zone, incluso il Sud, dal Molise alla Basilicata. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Vento a 74 chilometri all'ora, piene e frane: allerta meteo gialla fino a mezzanotte

Leggi anche: Piogge, onde e burrasca: scatta l'allerta meteo per vento, mareggiate e piene dei fiumi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pioggia, vento e mareggiate: allerta meteo in Toscana. Dopo Natale temperature in picchiata e neve in montagna; Allerta meteo con il Ciclone di Natale: neve copiosa, vento e piogge battenti. Il punto del meteorologo Tedici; Previsioni meteo, allerta con il ciclone di Natale: tanta neve, vento e piogge battenti; Meteo a Roma e nel Lazio, scatta l'allerta gialla per pioggia e raffiche di vento.

Vigilia e Natale con il maltempo, scatta l'allerta meteo: le regioni a rischio - Pioggia, neve anche a bassa quota, vento e freddo sull'Italia con il ciclone di Natale. msn.com