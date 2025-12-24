Allerta meteo a Natale vento e piene
14.00 Allerta arancione per la Vigilia di Natale e rischio frane e piene dei fiumi, soprattutto in collina e montagna nel Bolognese e in Romagna. Sulle coste rischio mareggiate. E il 25, giorno di Natale, è allerta rossa in pianura bolognese nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna. Vigilia di Natale con la Bora a Trieste con raffiche fino a 120 kmh. Neve in molti luoghi d'Italia, anche a bassa quota, e un Natale di pioggia e vento in altre zone, incluso il Sud, dal Molise alla Basilicata. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
METEO NATALE 2025. LA TENDENZA FINO A FINE DICEMBRE
