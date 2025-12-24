Allenamento Juve | le ultime tra Natale e Santo Stefano ecco quando scendono in campo i bianconeri al JTC verso il match col Pisa

Allenamento Juve: novità tra Natale e Santo Stefano, quando scendono in campo i bianconeri alla Continassa in vista del match col Pisa. Dopo giorni di lavoro intenso, alla Continassa scatta l’ora del riposo. Luciano Spalletti ha deciso di concedere una breve tregua ai suoi ragazzi. In vista della delicata trasferta contro il Pisa, in programma sabato 27 dicembre all’Arena Garibaldi, la Juventus osserverà un giorno di stop completo proprio nella giornata di domani, 25 dicembre. La scelta di Spalletti: ricaricare le batterie mentali. La decisione di non allenarsi a Natale è strategica. Dopo la vittoria dispendiosa contro la Roma e le sedute dei giorni scorsi (compresa quella odierna della Vigilia), i bianconeri potranno trascorrere il Natale in famiglia, staccando la spina per 24 ore prima del rush finale dell’anno solare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allenamento Juve: le ultime tra Natale e Santo Stefano, ecco quando scendono in campo i bianconeri al JTC verso il match col Pisa Leggi anche: Pisa Juve, difesa ancora in emergenza: chi recupera? Le ultime verso il prossimo match dei bianconeri in Serie A Leggi anche: Pisa Juve, bianconeri al lavoro per l’ultima del 2025: novità Koopmeiners accanto a Bremer, Conceicao, McKennie e Cabal… Il punto verso il match di sabato Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Milik riappare agli allenamenti della Juventus a due giorni dalla Roma: quando può essere convocato; La Fiorentina non si ferma nemmeno per la Vigilia di Natale: Vanoli dirige l'allenamento e aspetta Paratici; Le parole di fuoco su Ferguson, gli allenamenti molli e il rapporto con i leader: cosa c'è dietro lo sfogo di Gasperini; Allenamento in mattinata. Stasera la cena di Natale della squadra: presente anche Elkann. Allenamento in mattinata per la Juventus. McKennie in campo con i compagni. Natale libero per i bianconeri. Venerdì niente conferenza stampa di Spalletti - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della sfida contro il Pisa. tuttojuve.com

Ritiri, allenamenti e giorni liberi: come passano il Natale le 20 squadre di Serie A - Non tutti i calciatori del campionato potranno riposarsi a Natale: ecco come sarà il 25 dicembre dei club di Serie A ... msn.com

Juventus, i calciatori celebrano il Natale alla Continassa. Luciano Spalletti e la squadra dedicano messaggi personalizzati ai fan - Luciano Spalletti e la squadra dedicano messaggi personalizzati ai fan L’atmosfera natalizia ha avvolto il Training Center della Continassa, ... juventusnews24.com

Juventus, dalla Continassa: allenamento finito, le ultime su McKennie, Bremer e gli altri - facebook.com facebook

#Zhegrova ko, ecco #Elimoghale. #Bremer prende fiato: l’ultimo allenamento #Juve x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.