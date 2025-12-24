Allatta la figlia di 4 mesi poi la rimette a dormire Poche ore dopo la bimba viene trovata morta
Una bimba di 4 mesi è morta per un malore a Tavazzano con Villavesco, Comune lombardo di circa 6mila abitanti in provincia di Lodi. L'episodio risale alla mattina del 18 dicembre, ma se ne è avuta notizia nelle scorse ore.La ricostruzione dei fattiL'allarme è scattato intorno alle 9.30 del. 🔗 Leggi su Today.it
