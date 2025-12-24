Alla mostra di Casanova a Venezia | perché il suo mito continua a esercitare un fascino tanto persistente?

La mostra dedicata a Casanova a Venezia invita a scoprire il fascino duraturo di una figura che ha segnato la storia della seduzione. Attraverso esposizioni e ambientazioni evocative, il percorso stimola i sensi e permette di avvicinarsi alla vita dell’uomo che ha fatto della seduzione un’arte. Un’occasione per comprendere come il suo mito continui a suscitare interesse e curiosità ancora oggi.

Una mostra che si visita desiderando, un viaggio che coinvolge tutti i sensi sulle orme dell’uomo che ha fatto della seduzione uno stile di vita. Alla Fondazione Giorgio Cini, Venezia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Alla mostra di Casanova a Venezia: perché il suo mito continua a esercitare un fascino tanto persistente? Leggi anche: Da Venezia al mondo: perché Casanova continua a essere il mito più moderno di sempre Leggi anche: La llorona: perché il suo fascino continua sei anni dopo su netflix Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Alla mostra di Casanova a Venezia: perché il suo mito continua a esercitare un fascino tanto persistente? - Una mostra che si visita desiderando, un viaggio che coinvolge tutti i sensi sulle orme dell’uomo che ha fatto della seduzione uno stile di vita. vanityfair.it

Seduttore o puro marketing? Il modernissimo Casanova che confonde ancora - La mostra Casanova e l’Europa, opera in più atti (fino al 2 marzo 2026), è stata allestita sull’isola veneziana dalla Fondazione Cini per celebrare i trecento anni dalla nascita di uno degli italiani ... editorialedomani.it

Il seduttore filosofo: riscoprire Casanova a 300 anni dalla nascita - L’eredità di un mito, tra Storia, Arte e Cinema” celebra a Venezia le mille anime di questa icona senza tempo: un viaggio negli abiti d'epoca, nei documenti d'archivio ... tg24.sky.it

Mostra (gratuita per tutti: controllate orari e giorno di chiusura) all'isola di san Giorgio. Molto interessante il video che mostra immagini delle decine e decine di città in cui Casanova si è trasferito instancabilmente, per tutta la vita. Anche una ricostruzione della c - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.