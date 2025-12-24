Milano – Alfonso Signorini è “molto rammaricato per la montagna di fango che lo ha investito”. Ma è anche “estremamente determinato e fiducioso di poter presto ristabilire la verità dei fatti. Verità che potrebbe in futuro emergere anche da elementi nuovi e sorprendenti”. L’avvocato Andrea Righi, difensore del direttore di Chi, scrittore e conduttore tv, affida al Corriere la reazione di Signorini alle accuse pubbliche (poi confermate in Procura) avanzate da Fabrizio Corona nel suo programma online “Falsissimo”. L’ex presentatore del Grande Fratello commenta per la prima la vicenda dopo l’interrogatorio dell’ex re dei paparazzi davanti ai pm di Milano che lo indagano per diffusione di immagini a contenuto sessualmente esplicito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alfonso Signorini: “Corona? Montagna di fango, sarà ristabilita la verità con elementi nuovi e sorprendenti”

