Alessia Fabiani querelata per diffamazione dall'ex marito | nel mirino il post con lo sfogo contro di lui

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il processo si è chiuso con l'assoluzione dell'ex marito. E Alessia Fabiani si era sfogata sui social: le sue parole le sono costate una querela per diffamazione. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

alessia fabiani querelata diffamazioneAlessia Fabiani e lo sfogo dopo la sentenza: «Il mio ex marito si disinteressa dei propri figli». Querelata per diffamazione - A novembre, l’attrice e showgirl Alessia Fabiani ha subito un nuovo stop in tribunale contro l’ex marito Fabrizio Cherubini, assolto dall’accusa di violazione degli obblighi ... ilmessaggero.it

alessia fabiani querelata diffamazioneAlessia Fabiani, l’ex marito Cherubini la denuncia per diffamazione: «I miei figli sappiano la verità. Da lei solo calunnie» - Dopo due processi risolti in cui è finito sul banco degli imputati e che si sono risolti in un nulla di fatto, e un terzo procedimeto in fase di stallo, Fabrizio Cherubini passa al contrattacco. open.online

Alessia Fabiani querela dopo sfogo sull'ex marito - L'imprenditore Fabrizio Cherubini, assolto due volte in tribunale, querela per diffamazione l'ex moglie Alessia Fabiani per un post Instagram e un messaggio di Mario Adinolfi. msn.com

