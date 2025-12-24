Alessia Fabiani querelata per diffamazione dall'ex marito | nel mirino il post con lo sfogo contro di lui

Il processo si è chiuso con l'assoluzione dell'ex marito. E Alessia Fabiani si era sfogata sui social: le sue parole le sono costate una querela per diffamazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Alessia Fabiani disperata per quello che è successo con l’ex marito, lo sfogo è durissimo: «Io beffata!»

Leggi anche: Lo sfogo di Alessia Fabiani sui social

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Alessia Fabiani e lo sfogo dopo la sentenza: «Il mio ex marito si disinteressa dei propri figli». Querelata per diffamazione; La trasformazione di Roma: ieri i flop dei super-cuochi, oggi è la Capitale del gusto; «Vendo libri e disegni per comprare i regali alla mia sorellina»; Arsoli, tentano di truffare una anziana ma la nonnina scopre il raggiro, li mette in fuga e chiama i carabinieri.

Alessia Fabiani e lo sfogo dopo la sentenza: «Il mio ex marito si disinteressa dei propri figli». Querelata per diffamazione - A novembre, l’attrice e showgirl Alessia Fabiani ha subito un nuovo stop in tribunale contro l’ex marito Fabrizio Cherubini, assolto dall’accusa di violazione degli obblighi ... ilmessaggero.it