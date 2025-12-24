Alessia Fabiani querelata dall’ex marito | cos’è successo

Alessia Fabiani, l’ex marito Cherubini la denuncia per diffamazione: «I miei figli sappiano la verità. Da lei solo calunnie» - Dopo due processi risolti in cui è finito sul banco degli imputati e che si sono risolti in un nulla di fatto, e un terzo procedimeto in fase di stallo, Fabrizio Cherubini passa al contrattacco. msn.com

Alessia Fabiani e lo sfogo dopo la sentenza: «Il mio ex marito si disinteressa dei propri figli». Querelata per diffamazione - A novembre, l’attrice e showgirl Alessia Fabiani ha subito un nuovo stop in tribunale contro l’ex marito Fabrizio Cherubini, assolto dall’accusa di violazione degli obblighi ... ilmessaggero.it

Dopo 42 anni torna in scena sul palco del Todi Festival,“Un coperto in più”, commedia scritta da Maurizio Costanzo nel 1972, con il bravissimo Maurizio Michele, Vito, Loredana Giordano e Alessia Fabiani per la regia di Gianfelice Imparato Official “Un coperto - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.