Alessia Fabiani l’ex marito Cherubini la denuncia per diffamazione | I miei figli sappiano la verità Da lei solo calunnie

Dopo due processi risolti in cui è finito sul banco degli imputati e che si sono risolti in un nulla di fatto, e un terzo procedimeto in fase di stallo, Fabrizio Cherubini passa al contrattacco. Il ristoratore, ex compagno della attrice e modella Alessia Fabiani, ha denunciato per diffamazione la donna e Mario Adinolfi, ex deputato e presidente del “Popolo della famiglia” diventato molto amico della modella durante il programma L’isola dei famosi. La spiegazione di Cherubini: «Voglio che i miei figli sappiano la verità». Secondo Cherubini, nonostante ripetute volte le accuse della ex compagna siano cadute nel vuoto, la donna continuerebbe a riferirsi pubblicamente a lui come se fosse colpevole: «Continuo a vedermi pubblicamente attribuite delle condotte. 🔗 Leggi su Open.online

