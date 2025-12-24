Alessandro Benetton e la lettera d' addio alla sua assistente | Lasci una voragine nella mia vita

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ricordo sentito per una persona ritenuta un "asso nella manica". Alessandro Benetton ha voluto omaggiare la figura di Gloria Guidolin, sua storica assistente personale morta a 56 anni per un male contro cui ogni terapia si era rivelata vana. I funerali della donna si sono svolti mercoledì 24. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Elia Del Grande scrive una lettera da una località segreta: «Avevo ripreso in mano la mia vita, ecco perché sono scappato»

Leggi anche: Giorgia a Bologna, per il tour nei palasport: “G? Ho scelto una lettera ‘circolare’ come la mia vita”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Alessandro Benetton, lettera d'addio alla sua assistente: «Eri la mia stella»; Alessandro Benetton e la dedica per la morte dell'amata assistente personale: «Ciao, stellina mia. Lasci una voragine nella mia vita».

alessandro benetton lettera dAlessandro Benetton e la dedica per la morte dell'amata assistente personale: «Ciao, stellina mia. Lasci una voragine nella mia vita» - La lettera piena di gratitudine: «Hai sempre organizzato tutto fino alla fine, anche il mio ultimo viaggio» ... msn.com

Alessandro Benetton: «Il vecchio piano è fallito: la società che porta il nostro nome va profondamente ripensata» - Ne discende una conclusione netta: «Benetton, la società che ha il nostro nome e da cui è partita la ... corrieredelveneto.corriere.it

Edizione, Benetton: «A fine anno raggiungeremo un valore di 13 miliardi» - Il presidente della holding e vicepresidente di Mundys ha illustrato strategie, scelte e retroscena alla base del rilancio del Gruppo, che ha cambiato pelle sul duplice fronte della riorganizzazione ... lettera43.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.