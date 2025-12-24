Alessandro Benetton e la lettera d' addio alla sua assistente | Lasci una voragine nella mia vita
Un ricordo sentito per una persona ritenuta un "asso nella manica". Alessandro Benetton ha voluto omaggiare la figura di Gloria Guidolin, sua storica assistente personale morta a 56 anni per un male contro cui ogni terapia si era rivelata vana. I funerali della donna si sono svolti mercoledì 24. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Elia Del Grande scrive una lettera da una località segreta: «Avevo ripreso in mano la mia vita, ecco perché sono scappato»
Leggi anche: Giorgia a Bologna, per il tour nei palasport: “G? Ho scelto una lettera ‘circolare’ come la mia vita”
Alessandro Benetton, lettera d'addio alla sua assistente: «Eri la mia stella»; Alessandro Benetton e la dedica per la morte dell'amata assistente personale: «Ciao, stellina mia. Lasci una voragine nella mia vita».
Alessandro Benetton e la dedica per la morte dell'amata assistente personale: «Ciao, stellina mia. Lasci una voragine nella mia vita» - La lettera piena di gratitudine: «Hai sempre organizzato tutto fino alla fine, anche il mio ultimo viaggio» ... msn.com
Alessandro Benetton: «Il vecchio piano è fallito: la società che porta il nostro nome va profondamente ripensata» - Ne discende una conclusione netta: «Benetton, la società che ha il nostro nome e da cui è partita la ... corrieredelveneto.corriere.it
Edizione, Benetton: «A fine anno raggiungeremo un valore di 13 miliardi» - Il presidente della holding e vicepresidente di Mundys ha illustrato strategie, scelte e retroscena alla base del rilancio del Gruppo, che ha cambiato pelle sul duplice fronte della riorganizzazione ... lettera43.it
Alessandro Benetton piange la morte della sua assistente Gloria: «Addio, stellina mia» x.com
La 56enne era assistente personale del presidente Alessandro Benetton che l’aveva citata più volte nella sua autobiografia. All’ultimo saluto, mercoledì 24 dicembre in Duomo a Treviso, ai presenti è chiesto di indossare qualcosa di giallo, il suo colore preferit - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.