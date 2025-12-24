Alessandro Benetton e la lettera d' addio alla sua assistente | Lasci una voragine nella mia vita

Alessandro Benetton piange la morte della sua assistente Gloria: «Addio, stellina mia» x.com

La 56enne era assistente personale del presidente Alessandro Benetton che l’aveva citata più volte nella sua autobiografia. All’ultimo saluto, mercoledì 24 dicembre in Duomo a Treviso, ai presenti è chiesto di indossare qualcosa di giallo, il suo colore preferit - facebook.com facebook

