Alcol servito oltre l’orario limite Controlli a tappeto in più quartieri Licenza sospesa per 17 attività

A Milano, sono state sospese 17 attività commerciali per aver servito alcol oltre l’orario consentito. I controlli, effettuati dalla polizia locale in diversi quartieri, hanno evidenziato violazioni delle normative sugli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche. La misura, disposta dal prefetto Claudio Sgaraglia, prevede una sospensione fino a 25 giorni, al fine di garantire il rispetto delle regole e la sicurezza pubblica.

di Marianna Vazzana MILANO Drink e bevande alcoliche serviti oltre l'orario consentito costeranno cari a 17 locali: il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha disposto la sospensione fino a 25 giorni per queste attività commerciali, che si trovano in diversi quartieri della città, a seguito degli accertamenti svolti dalla polizia locale sul mancato rispetto dei limiti orari previsti per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche. Nello specifico, si trovano nelle zone di Isola, Darsena-Navigli e De Amicis, via Padova, Corvetto e Famagosta e resteranno chiuse, in considerazione delle diverse tipologie di infrazione, dai 15 ai 25 giorni.

