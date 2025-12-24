Albo botteghe storiche Pubblicato il bando

Il Comune ha pubblicato il bando per il censimento delle attività economiche locali. Le imprese che soddisfano i requisiti potranno iscriversi all’Albo delle Botteghe Storiche, delle Botteghe Artigiane Storiche e degli Esercizi Pubblici Storici, in conformità con il regolamento approvato dal consiglio comunale. Questa iniziativa mira a valorizzare e preservare il patrimonio commerciale e artigianale della città.

Il Comune ha pubblicato un bando finalizzato ad un primo censimento delle attività economiche presenti che, se in possesso dei requisiti richiesti, potranno entrare a far parte dell' Albo delle attività commerciali storiche, delle botteghe artigiane storiche e degli esercizi pubblici storici" per il quale il consiglio comunale ha già approvato il regolamento. L'albo sarà distinto in tre sezioni: Attività commerciale storica, Bottega artigianale storica ed Esercizio pubblico storico con 40 anni di anzianità; con 50 anni di anzianità poi quelle per pregio, che si distingue cioè per la presenza di elementi, ben visibili al pubblico, che abbiano una forte connotazione stilistica, come insegne, vetrine e complementi di arredo, utilizzati per lo svolgimento dell'attività, non in vendita.

