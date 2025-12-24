Alberto e Charlene di Monaco il menu di Natale è sempre lo stesso

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alberto e Charlene di Monaco scelgono un menu di Natale tradizionale, mantenendo intatta la semplicità e l’eleganza delle festività. La loro celebrazione si concentra sui momenti condivisi in famiglia, con un’attenzione particolare alla tavola, simbolo di continuità e calore durante le festività natalizie.

Alberto e Charlene di Monaco la magia della Vigilia non passa solo dalle luci soffuse e dai riti di famiglia, ma soprattutto dalla tavola. Ogni 24 dicembre, i Grimaldi si ritrovano per una cena che non ammette variazioni, fedele a una tradizione gastronomica che profuma di Mediterraneo e identità monegasca. Cosa mangiano a Natale Alberto e Charlene di Monaco. Per Alberto e Charlene di Monaco il menu della Vigilia è sempre lo stesso, tramandato come un piccolo rito domestico. Si comincia con il barbagiuan, simbolo della cucina del Principato. Croccante all’esterno e morbido dentro, questo scrigno di pasta racchiude un ripieno di zucca o spinaci, arricchito con riso, formaggio e porri. 🔗 Leggi su Dilei.it

alberto e charlene di monaco il menu di natale 232 sempre lo stesso

