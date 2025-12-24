Alarm Phone | ‘Dispersa una nave con 117 migranti partita dalla Libia ennesimo naufragio’

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’allarme lanciato da Alarm Phone. “ Temiamo che nella notte del 19 dicembre si sia verificato l’ennesimo naufragio ”. Con queste parole si apre il comunicato diffuso da Alarm Phone. Secondo quanto riferito dall’organizzazione, alle 14 del 19 dicembre sarebbe giunta la segnalazione di un’imbarcazione partita da Zuwara la sera precedente, con 117 persone a bordo. Tentativi di contatto senza esito. Alarm Phone ha spiegato di aver provato ripetutamente a mettersi in contatto con la barca tramite telefono satellitare, senza però ottenere alcuna risposta. “ Abbiamo allertato le guardie costiere e le Ong competenti, pur non disponendo di una posizione GPS ”, ha fatto sapere l’organizzazione, precisando che i tentativi di comunicazione sono proseguiti per l’intera giornata, ancora una volta senza successo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

