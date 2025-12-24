Al Politeama The Black Blues Brothers

Sabato alle 21, il Politeama si trasformerà in un locale in stile Cotton Club per ospitare The Black Blues Brothers. Lo spettacolo, con oltre mille repliche e 650 eventi, porta sul palco un’interpretazione autentica del famoso duo, offrendo un’esperienza musicale coinvolgente e di qualità. Un’occasione per apprezzare un evento internazionale in un’atmosfera raffinata e senza fronzoli.

Sabato alle 21 il Politeama si trasformerà in un perfetto locale stile Cotton Club per accogliere The Black Blues Brothers, uno show internazionale da oltre mille repliche e 650.000 spettatori in tutto il mondo. Lo spettacolo unisce danza acrobatica e mimo, a metà tra circo contemporaneo e commedia musicale, humour e magia. Ispirandosi al celebre film di John Landis The Blues Brothers (1980), su una colonna sonora che mescola i brani cult a partire da Everybody need somebody to love con altre canzoni rhythm and blues, cinque acrobati kenyoti si esibiranno in piramidi umane, salti nei cerchi, sempre a ritmo di musica, senza rinunciare a sketch comici che coinvolgeranno il pubblico in sala. 🔗 Leggi su Lanazione.it

