Al noss lünäri 2026 l' Associazione Old American Football presenta il calendario solidale

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio si sabato 20 dicembre, dinanzi a San Francesco, un po' defilato rispetto ai banchetti e alle installazioni del mercatino di Natale in piazza dei Cavalli era presente il gazebo dell'Associazione Old American Football.È una prima volta per i soci dell'associazione che riunisce i. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

al noss l252n228ri 2026 l associazione old american football presenta il calendario solidale

© Ilpiacenza.it - Al noss lünäri 2026", l'Associazione Old American Football presenta il calendario solidale

Leggi anche: L'Associazione Cultura della Pace presenta il calendario, con foto di Riccardo Lorenzi, dal titolo "Fratelli Tutti" – Francesco d'Assisi 2026”

Leggi anche: Un calendario solidale dei vigili del fuoco: il ricavato all'associazione Via di Natale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.