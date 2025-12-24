Aies consegna i diplomi di Accademico
Durante una serata ricca di entusiasmo, che si è svolta alla presenza di Patrizia Poli, presidente di AIES - Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers, sono stati consegnati i diplomi di "Accademico" ai partecipanti al ciclo di lezioni di primo livello della Delegazione Delta del Po, capitanata dal delegato Luca Piscitelli. Durante la serata è avvenuto anche il consueto scambio degli auguri natalizi tra i soci Aies. Questi i nominativi dei neo diplomati: Paolo Bettini, Beatrice Bozzolan, Beatrice Callegaro, Alessandro Ferraresi, Valentina Gabrieli, Erika Mingotti, Sara Panceri, Alessandro Ronzoni, Luana Sabbatini, Stefano Schiesari, Katia Veratti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
AIES Delta del Po è lieta di invitarti a una cena all’insegna della convivialità che si svolgerà lunedì 15 dicembre alle ore 20.00 presso il Ristorante Castello di Fossadalbero, durante la quale si svolgerà la cerimonia di consegna dei Diplomi di “Accademico” ai - facebook.com facebook
