Aies consegna i diplomi di Accademico.

Durante una serata ricca di entusiasmo, che si è svolta alla presenza di Patrizia Poli, presidente di AIES - Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers, sono stati consegnati i diplomi di "Accademico" ai partecipanti al ciclo di lezioni di primo livello della Delegazione Delta del Po, capitanata dal delegato Luca Piscitelli. Durante la serata è avvenuto anche il consueto scambio degli auguri natalizi tra i soci Aies. Questi i nominativi dei neo diplomati: Paolo Bettini, Beatrice Bozzolan, Beatrice Callegaro, Alessandro Ferraresi, Valentina Gabrieli, Erika Mingotti, Sara Panceri, Alessandro Ronzoni, Luana Sabbatini, Stefano Schiesari, Katia Veratti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

