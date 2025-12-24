Aiello del Sabato svolta nel processo | revocati i domiciliari alla donna coinvolta nell’operazione antidroga

Dopo dieci mesi di restrizione, il Tribunale di Avellino ha disposto la revoca completa della misura cautelare per una donna di 55 anni, arrestata lo scorso 26 febbraio nell’ambito di un’operazione antidroga condotta dalla Guardia di Finanza.La donna, inizialmente in carcere e poi agli arresti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

