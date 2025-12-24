Ai domiciliari spacciava cocaina e hashish | scoperto dalla polizia e arrestato

BRINDISI - Ai domiciliari per spaccio continuava a vendere droga. Si tratta di un uomo di Brindisi di circa 30 anni, è stato nuovamente arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish. L'arresto risale al 10 dicembre scorso ed è stato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

