AgriAlbero 2025 | un successo straordinario con oltre 100 trattori e la magia del Natale

L'evento, si è svolto martedì 23 dicembre e ha visto la partecipazione di numerosi appassionati del settore agricolo e non solo, che si sono riuniti per vivere insieme una serata di festa, musica e condivisione. Grazie alla collaborazione tra gli organizzatori: Mattia Meneghesso, Alessandro. Grande successo per l'"Agrialbero": Torremaggiore celebra il Natale con la forza della sua terra - Partecipazione, emozione e identità: la prima edizione dell'"Agrialbero" ha acceso non solo le luci del Natale, ma anche l'orgoglio di un'intera comunità.

Torremaggiore, grande successo per la prima edizione dell’“Agrialbero” - Si è tenuta nella serata di lunedì 22 dicembre a Torremaggiore la prima edizione dell’Agrialbero, una manifestazione inedita e fortemente identitaria che ha registrato una grande partecipazione e un r ... zeroventiquattro.it

“Agrialbero”: una nuova tradizione natalizia illumina il territorio - Una nuova iniziativa per gli agricoltori dei comuni di Acquapendente, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Onano, Castel Giorgio e Castel ... orvietosi.it

Ilsipontino Net. . Torremaggiore, grande successo per la prima edizione dell’“Agrialbero” Si è tenuta nella serata di lunedì 22 dicembre a Torremaggiore la prima edizione dell’Agrialbero, una manifestazione inedita e fortemente identitaria che ha registrato un - facebook.com facebook

