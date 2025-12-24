Aggredisce il cassiere del supermercato per impossessarsi dei contanti malvivente in manette
E' andata male al rapinatore che ha cercato di svaligiare un supermercato di Rimini ma è stato bloccato dal personale che ha poi dato l'allarme facendo intervenire le Volanti della Questura. A finire un manette è stato un 29enne, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, che entrato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Rapina in un supermercato in centro a Rimini: arrestato 29enne con precedenti - Ha aggredito il cassiere per impossessarsi dell’incasso, ma è stato bloccato immediatamente dal personale del punto vendita e arrestato dalla Polizia di Stato di Rimini. altarimini.it
