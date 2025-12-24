Ag Esposito | Piace al Napoli ma l’Inter non lo cede e lui ama i nerazzurri

Mario Giuffredi, procuratore di Francesco Pio Esposito, ha fatto chiarezza sul futuro dell’attaccante nerazzurro intervenendo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’agente ha spiegato come l’ipotesi di un trasferimento al Napoli non sia mai stata realmente percorribile: “Pio Esposito al Napoli? No, perché l’Inter non ha mai preso in considerazione l’idea di cederlo. Il ragazzo è profondamente legato ai colori nerazzurri e si sente parte del progetto”. Agente Esposito conferma interesse del Napoli. Giuffredi ha poi confermato l’interesse partenopeo, mai nascosto: “A Aurelio De Laurentiis piaceva, questo è vero e non è mai stato un segreto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Pio Esposito Inter, l’agente ammette: «Non è un mistero che piacesse a De Laurentiis, ma lui ama i nerazzurri! Il club ha dimostrato quella cosa»

Leggi anche: Caressa sicuro: «Se l’Inter vincesse a Napoli volerebbe. Pio Esposito mi piace, ma va detta una cosa…»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ag Esposito: “Pio al Napoli? Piaceva a DeLa ma lui ama l’Inter e il club non ha mai voluto…” - Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter, ha parlato del classe 2005 ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ... msn.com