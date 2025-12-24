Ag Esposito | Piace al Napoli ma l’Inter non lo cede e lui ama i nerazzurri

Mario Giuffredi, procuratore di Francesco Pio Esposito, ha fatto chiarezza sul futuro dell’attaccante nerazzurro intervenendo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’agente ha spiegato come l’ipotesi di un trasferimento al Napoli non sia mai stata realmente percorribile: “Pio Esposito al Napoli? No, perché l’Inter non ha mai preso in considerazione l’idea di cederlo. Il ragazzo è profondamente legato ai colori nerazzurri e si sente parte del progetto”. Agente Esposito conferma interesse del Napoli. Giuffredi ha poi confermato l’interesse partenopeo, mai nascosto: “A Aurelio De Laurentiis piaceva, questo è vero e non è mai stato un segreto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.itImmagine generica

