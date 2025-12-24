AEW | Jay White dopo il suo infortunio sarebbe dovuto entrare nei Death Riders

Dopo l’infortunio subito, Jay White avrebbe dovuto unirsi ai Death Riders in AEW. Tuttavia, i piani sono stati modificati, e la sua partecipazione è stata cancellata. Questa situazione ha influenzato le strategie narrative e le future storyline del roster. Restano da capire come la AEW gestirà questa assenza e quali alternative saranno adottate per mantenere l’interesse dei fan.

A seguito dell’infortunio di Jay White, la AEW ha dovuto cancellare piani importanti per quest’ultimo. Alcune fonti riportano che Jay White avrebbe dovuto compiere un turn heel ed entrare nei Death Riders, alleandosi con Jon Moxley a Dynasty, con un cambio di direzione abbastanza importante che lo avrebbe lanciato verso un match con Swerwe Strickland per il titolo mondiale della All Elite Wrestling. Un’idea che si stava sviluppando nel team creativo da ormai due mesi ma l’infortunio non lo renderà possibile. La AEW ha poi deciso di ripiegare su un piano b con gli Young Bucks che hanno attaccato Strickland sostituendo così Jay White a causa di un infortunio di cui non conosciamo ancora i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Jay White dopo il suo infortunio sarebbe dovuto entrare nei Death Riders Leggi anche: AEW: Caos a Mexico City, i fan lanciano oggetti ai Death Riders Leggi anche: AEW: Sting torna a WrestleDream per aiutare Darby Allin contro Moxley e i Death Riders Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. AEW: Jay White dopo il suo infortunio sarebbe dovuto entrare nei Death Riders - A seguito dell'infortunio di Jay White, la AEW ha dovuto cancellare piani importanti per quest'ultimo. zonawrestling.net

AEW: Cancellati interessanti piani per Jay White - Prima di fare marcia indietro la AEW aveva deciso di compiere un importante passo con Jay White qualche mese fa ... spaziowrestling.it

Backstage Injury Update On AEW's Jay White Following Cryptic Social Media Post - half year run with the company, and just as he looked to be one of the favorites to win the 2025 Owen Hart ... sports.yahoo.com

LA PAURA SI AGGIRA PER IL VILLAGGIO di Ethel Lina White. Dopo la pubblicazione quest'anno in Inghilterra nella prestigiosa collana "British Library Crime Classics", arriva anche in Italia uno dei capolavori mystery della golden age della regina della suspe - facebook.com facebook

| Italiano: “De Laurentiis Ho avuto il piacere di parlare con lui, soprattutto dopo un Napoli-Spezia. Mentre ci stavamo cambiando mi dicono che stava arrivando De Laurentiis che da grande gentiluomo ha fatto i complimenti a me alla squadra, perché era s x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.