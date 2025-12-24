AEW | Contratto in scadenza per Anna Jay pronta a valutare ogni opzione

La situazione contratti è sempre un tema scottante in quest’epoca dove le opportunità lavorative per i wrestler sono molteplici. La situazione è radicalmente cambiata negli ultimi anni e se prima si guardava agli esodi dalla WWE in ottica AEW adesso spesso accade il contrario e potrebbe essere questo il caso di Anna Jay con gli ultimi rumor che parlano di un contratto in scadenza nella primavera del 2026. Addio sicuro?. Del contratto di Anna Jay si era iniziato a parlare già nei mesi scorsi quando si pensava fosse già in scadenza in questo 2025. Nella giornata di ieri Sean Ross Sapp di Fightful Select ha chiarito che il contratto di Anna Jay è in scadenza nella primavera del 2026 e l’ex Dark Order starebbe valutando tutte le opzioni anche a causa di alcuni eventi recenti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

