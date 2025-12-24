Adescava minori online e le portava a casa sua mentre c'erano i genitori | 27enne accusato di stupro
Un 27enne genovese è accusato di aver adescato online almeno nove minori tra i 12 e i 17 anni. Si autodenuncia dopo le minacce del padre di una delle vittime.
Adescava bambine e ragazzine tra i 12 e i 17 anni e poi abusava di loro usando la promessa di regali oppure la minaccia.
E' accusato anche di stupro il 27enne genovese che si trova nel carcere di Genova Pontedecimo con due ordinanze di custodia cautelare per aver adescato sui social bambine e ragazzine fra il 12 e i 17
Avrebbe offerto denaro e regali ad almeno nove minori tra i 13 e i 16 anni adescati online per convincerli ad incontrarsi con lui ed avere rapporti sessuali, inviando loro materiale pedopornografico
Adescava minori online, 27enne genovese accusato anche di stupro x.com
L'uomo pagava le ragazze e le ricattava
