Decorazioni e addobbi natalizi non conformi e potenzialmente “pericolosi per la salute”. Maxi sequestro della guardia di finanza in un negozio a Milano, in zona Corvetto. Il maxi sequestro di addobbi di NataleI finanzieri del 1° Nucleo operativo metropolitano di Milano, nell'ambito dei controlli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Addobbi di Natale "pericolosi", maxi sequestro della finanza in un negozio

Leggi anche: Lodi, statuine, palline e addobbi di Natale fuori legge: maxi sequestro della Guardia di Finanza

Leggi anche: Maxi sequestro della finanza: tolti dal mercato 190mila addobbi natalizi e decorazioni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Addobbi di Natale pericolosi, maxi sequestro della finanza in un negozio; Lodi, statuine, palline e addobbi di Natale fuori legge: maxi sequestro della Guardia di Finanza; Sequestrati 800mila articoli natalizi potenzialmente pericolosi in due capannoni a Sesto Fiorentino e all'Osmannoro; Sequestrati migliaia di addobbi natalizi pericolosi.

Decorazioni e addobbi natalizi non sicuri in un negozio di Milano, sequestrati oltre 15mila pezzi - Gli articoli erano non conformi e potenzialmente pericolosi per la salute. msn.com