Addobbi di Natale pericolosi maxi sequestro della finanza in un negozio
Decorazioni e addobbi natalizi non conformi e potenzialmente “pericolosi per la salute”. Maxi sequestro della guardia di finanza in un negozio a Milano, in zona Corvetto. Il maxi sequestro di addobbi di NataleI finanzieri del 1° Nucleo operativo metropolitano di Milano, nell'ambito dei controlli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Lodi, statuine, palline e addobbi di Natale fuori legge: maxi sequestro della Guardia di Finanza
Leggi anche: Maxi sequestro della finanza: tolti dal mercato 190mila addobbi natalizi e decorazioni
Addobbi di Natale pericolosi, maxi sequestro della finanza in un negozio; Lodi, statuine, palline e addobbi di Natale fuori legge: maxi sequestro della Guardia di Finanza; Sequestrati 800mila articoli natalizi potenzialmente pericolosi in due capannoni a Sesto Fiorentino e all'Osmannoro; Sequestrati migliaia di addobbi natalizi pericolosi.
Decorazioni e addobbi natalizi non sicuri in un negozio di Milano, sequestrati oltre 15mila pezzi - Gli articoli erano non conformi e potenzialmente pericolosi per la salute. msn.com
Addobbi di Natale "pericolosi", maxi sequestro della finanza in un negozio - Oltre 15mila decorazioni e addobbi di Natale sequestrati dai militari delle fiamme gialle: denunciato il titolare ... milanotoday.it
Sequestrati più di 6mila addobbi di Natale pericolosi - Blitz della Guardia di Finanza nei negozi cinesi di Tarquinia, Montalto e Tuscania , sanzionati i sei titolari delle attività commerciali controllate ... civonline.it
TRIS Siracusa. . Sequestrati addobbi natalizia contraffatti. In particolare, le fiamme gialle hanno trovato luci decorative, accessori per gli alberi di natale, palle di natale, stelle filanti, capelli d’angelo, elfi e giochi vari - facebook.com facebook
Luminarie, eventi, mercatini, addobbi di Natale: i Comuni spendono quasi 400 milioni #ANSA x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.