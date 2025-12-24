Addio alla scrittrice Alessandra Romano morta a poche ore dal Natale

La notizia è arrivata nelle ultime ore e ha iniziato a diffondersi lentamente, lasciando dietro di sé un senso di incredulità e silenzio. A Portici, nel Napoletano, si è spenta ad appena 30 anni e a poco dal Natale Alessandra Romano, giovane scrittrice che da oltre un decennio conviveva con la neurofibromatosi, una malattia rara e progressiva che, con il tempo, l’aveva privata dell’udito e le aveva causato alcune paresi. Una vita segnata dalla sofferenza, ma mai piegata dalla rinuncia, che si è interrotta lasciando un vuoto profondo nella comunità locale e nel mondo culturale che aveva imparato a conoscerla e ad apprezzarla. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

