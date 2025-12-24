Pontedera, 24 dicembre 2025 – Nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 dicembre è scomparso all’età di 66 anni Renato Galli, neurologo dell’ospedale Lotti e direttore del dipartimento aziendale delle Specialità mediche dell’Asl Toscana nord ovest. A esprimere il cordoglio alla famiglia del medico, che durante la sua attività si è distinto per qualità morali e professionali, sono in particolare la direzione aziendale dell’ASL, la direzione del presidio ospedaliero di Pontedera e tutti i colleghi. La Asl Toscana nord ovest esprime vicinanza alla moglie Antonella Battaglia, anche lei medica, e ai figli di Renato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio al neurologo Renato Galli. Il dolore dei colleghi: “Era un punto di riferimento per tutti noi”

Leggi anche: Lutto all'ospedale di Pontedera: è scomparso il neurologo Renato Galli

Leggi anche: Bianca Guaccero, dolore immenso: addio al suo punto di riferimento

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Addio al neurologo Renato Galli. Il dolore dei colleghi: “Era un punto di riferimento per tutti noi” - Il direttore del dipartimento aziendale delle Specialità mediche dell’Asl Toscana nord ovest è scomparso all’età di 66 anni ... lanazione.it