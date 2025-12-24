Addio al biatleta nazionale Silvert Guttorm Bakken | è stato trovato morto in Trentino
Lutto nel mondo dello sport internazionale. Sivert Guttorm Bakken, biatleta della squadra nazionale norvegese, si è spento a soli ventisette anni nella notte tra il 22 e il 23 dicembre in un hotel a Passo Lavazè, dove si trovava con i suoi compagni di squadra per allenarsi in vista delle gare. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
