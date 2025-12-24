Adamant Pierotti è già in palestra Per la guardia ipotesi Ricci e Taddeo

Questa mattina la visita medica di idoneità, poi subito agli ordini di coach Benedetto. Il nuovo arrivato in casa Adamant, Stefano Pierotti, ha preso confidenza ieri pomeriggio col mondo biancazzurro, atterrato intorno alle 14 all’aeroporto di Bologna, e da oggi comincerà ad allenarsi coi suoi nuovi compagni in vista della trasferta di domenica a Latina. L’italo-argentino classe 1998 ha preso il posto di Ramiro Santiago, che dopo un anno e mezzo a Ferrara è stato ‘tagliato’ dalla società ed è stato il primo a pagare l’annunciata rivoluzione nel roster, arrivata per sopperire al momento negativo che si protrae ormai da diverse settimane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

